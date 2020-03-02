Travmatik cinsel rahatsızlıkların tedavisi nasıl olmalıdır?

İnsanların travmatik cinsel rahatsızlıklarının tedavisinden kaçmasını en bilindik nedeni utanma ve çevre baskısı. Ancak travmatik cinsel rahatsızlıklar tedavi edilmezse yaşamın her döneminde sorunlarla karşılaşılmasına neden oluyor.

Travmatik cinsel rahatsızlıkların tedavisinde nasıl bir yol izlenir?

Mahalle baskısı olarak da adlandırıldığımız çevrenin öğrendiği zaman oluşturacağı baskının yanı sıra yaşanan travmadan utanmak da tedaviye engel oluyor. Ancak travmatik cinsel rahatsızlıklar kişinin yaşamının her döneminde çeşitli sorunlar yaşamasına ve sağlıklı bir hayat kuramamasında büyük rol oynuyor.





Uzmandan destek alınmalı

Travma sonrasında ortaya çıkan cinsel fonksiyon bozuklukları, psikotik tepkiler, öfke sorunları, fobiler, stres bozukluğu ve daha pek çok sorun mutlaka bir uzman tarafından teşhis ve tedavi edilmeli. Kişinin yaşadığı sorunları paylaşamaması gece terörü ataklarına neden olabileceği gibi, aynı zamanda toplumdan uzaklaşma ve kendini soyutlama gibi sonuçlar da ortaya çıkabilir.

Travmatik cinsel rahatsızlıkların tedavisinde mutlaka uzman desteği alınmalı. Ancak kişinin özel alanına saygı duyularak bu destek sağlanmalı. Ailenin, eşlerin ya da arkadaşların dahil edildiği bir süreç kişinin ilerleme kaydetmesi açısında oldukça zorlayıcıdır. Bunun yanı sıra, kişinin yaşadığı sorunu bilenlerin de uzmanla görüşmesi ve nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini öğrenmeleri gerek.





Kişisel alanlar yaratılmalı

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Travmatik cinsel rahatsızlıkların tedavisinden kişi kesinlikle baskı altında tutulmalı, yaşadığı travma hatırlatılmamalı ya da olayın detaylarını öğrenmek için ısrarda bulunulmamalı. Kişi hem kendine hem de çevresine güvensiz bir durumda olduğu için olabildiğince özgür alanda yaşamını devam ettirmesi sağlanmalı.

Bu tür durumlarda süreci zamana bırakmak sadece sorunların üzerini örtmek anlamına gelir. Kişisel alan bırakma noktasında da kişinin yalnızlaşmasını ve toplumdan soyutlanmasını engelleyecek adımların atılması önemli. Aksi takdirde kendini yalnız ve kimsesiz hisseden bireylerin sorunlarını aşması çok daha zor olur.

Bu noktada travma yaratan olayların bir uzmanla konuşulması ve neden olduğu sorunların detaylı incelenmesi gerek. Süreçte uzman takibinin olması çevreye ya da kişiye bağlı hataların önüne geçilmesini sağlar ve kişinin travmaya bağlı ortaya çıkan rahatsızlıkları tedavi edilebilir.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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