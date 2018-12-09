Tren kazasında film sahnelerini aratmayan tatbikat

112 Acil Servis ekipleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Afet ve Acil Durum Yönetim Derneği (AFAD), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, Eskişehir Tren Garı İşletmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, Eskişehir İtfaiyesi ve Jandarma kolluk kuvvetleriyle ortak çalışma olarak düzenlenen ‘tren kazası’ tatbikatı Eskişehir Hasanbey Lojistik Tesisleri’nde gerçekleşti.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, acil servis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu ikinci tatbikatı olan ‘tren kazası’ başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Film sahnelerini aratmayan tatbikatta, tren içinde ve çevresinde bulunan kazazedelere eksiksiz bir şekilde ulaşıldı. İkisi olay yeri ölümlü olmak üzere 22 yaralı şeklinde kurgulanan tatbikatta sağlık ve kurtarma ekipleri koordine bir şekilde çalışarak olası bir faciaya karşı son derece hazırlıklı, etkin ve yetkin durumda olduklarını gösterdiler.

'AFET DURUMUNA HAZIRLIKLILAR'

Eskişehir’in hızlı tren yollarının kesişim noktası olduğunu ve hazırlıklı olmak zorunda olduklarını vurgulayan Eskişehir Ambulans İdaresi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, “Eskişehir’imiz hızlı tren yollarının kesişim noktasında bir il. Dolayısıyla tren kazalarına ve bu tarz kazalara hazırlıklı olmak durumundayız.

Bugün itibariyle gördük ki AKUT ekiplerimiz, Dorlion Arama Kurtarma ekiplerimiz, Eskişehir Tren Garı İşletmelerimiz, TCDD’miz, itfaiye ekiplerimiz, Eskişehir 112 ekiplerimiz ve AFAD ekiplerimiz böyle bir afet durumunda son derece hazırlıklılar. Bugün tatbikat kapsamında 5 adet 112 ambulans ve ekibimiz, AFAD’a ait bir aracımız, itfaiyeye ait bir kurtarma aracı ve arazözü, Dorlion Arama Kurtarma ekiplerine ait bir ekibimiz, AKUT, TCDD ve jandarmamız ile birlikte Eskişehir’in tüm paydaşlarıyla çok başarılı bir tatbikatı geride bırakmış oluyoruz.

'TÜM YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ'

Şehrimize buradan diyoruz ki emin ellerdesiniz. Eskişehir emin ellerde tüm paydaşlarıyla beraber Eskişehir her türlü acil durumda her türlü afet durumunda hazırlıklı bir şehir" dedi.

Ayrıca Eskişehir’deki ekiplerin son derece koordineli çalıştığına değinen ve konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tatbikat koordinatörü Kadir Çekiç, “Tren yollarının kesişim noktasında.

Bu yüzden kurtarma ekipleri, Jandarma olsun, AKUT olsun, AFAD olsun, 112 ekipleriyle koordineli çalışmak zorunda. Böyle bir tren kazasında bu koordinasyonu nasıl sağlarız ve yaralılara en çabuk, en hızlı nasıl müdahale ederiz.

İtfaiye ekiplerimizin olay yerine gelmesi, Jandarma ekiplerimizin güvenliği sağlaması ile böyle bir tatbikat gerçekleştirdik. Umarım tüm ekiplerimizle ilerleyen zamanlarda bunu gerçekleştireceğiz 112 bunun öncüsü olacak. Arkadaşlarımın hepsini tebrik ederim. Tüm yaralılara müdahale ettiler. Gayet uygun bir şekilde çıkarma pozisyonlarıyla ve medikal anlamda gerçekten Eskişehir 112’nin farkını kanıtladılar” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR (İHA)