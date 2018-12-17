Tren kazasıyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 TCDD personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

17 Aralık 2018, Pazartesi 08:33 Son Güncelleme:
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Tren kazasıyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda yüksek hızlı tren ile kılavuz lokomotifin çarpıştığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan hareket memuru S.Y., makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E., emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin 13 Aralık’ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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