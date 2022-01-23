Türkiye Tren seferlerine heyelan engeli! İptal edildi

Tren seferlerine heyelan engeli! İptal edildi

Türkiye

Tren seferlerine heyelan engeli! İptal edildi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 202 mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

23 Ocak 2022, Pazar 19:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 202 mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Devlet Demir Yollarına ait tünelin üstüne tonlarca toprak yığıldı. Olayın ardından Devlet Demir Yolları tren seferlerini durduğunu açıkladı. Öte yandan tren seferlerinin Kilimli İstasyonu'ndan sağlanmaya başlandığı öğrenildi.

ZONGULDAK (İHA)

İlgili Haberler
İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı: 3 gün boyunca sürecekSon dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! Fırtına bekleniyor


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tatilde çocuklarınızı kendi çocukluğunuza götürün
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da yine kar ve paniği var!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Başkan Beyazıt
Rauf Tamer
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Hakan Çelik
Erdoğan’ın çabası son şans olabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! Fırtına bekleniyor