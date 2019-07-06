Trende cinsel taciz iddiasına tutuklama
Adana’da yolcu treninde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı
İddiaya göre, Mersin-Adana seferini yapan trende yolculuk eden F.G. (22), yanına oturduğu A.K’ye (21) cinsel tacizde bulundu.
Durumu fark eden çevredekiler tarafından darp edilen F.G, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Şehitlik İstasyonu’nda trenden indirilerek polise teslim edildi.
Şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
ADANA (AA)