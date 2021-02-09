Ekonomi Trendyol Grup'ta üst düzey atama

Trendyol Grup'ta üst düzey atama

Ekonomi

Trendyol Grup'ta üst düzey atama

Trendyol Grup, geçekleştirdiği atamalarla ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Yeni atama ile Trendyol Grup'un başkanlığına Çağlayan Çetin getirildi. Çetin, grubun yeni yatırımlar, yatırımcı ilişkileri ve büyüme stratejisinden sorumlu olacak.

09 Şubat 2021, Salı 14:35 Son Güncelleme:
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Trendyol Grup, liderlik ekibini yeni katılımlarla güçlendirmeye devam ediyor. Finans sektöründe yurtdışı ve yurtiçinde birçok üst düzey görev üstlenen Çağlayan Çetin, Trendyol Grup’a Başkan olarak atandı.

Tredyol Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Londra merkezli Türk yatırım bankası Dome Group’un kurucu ortağı Çağlayan Çetin, daha önce de Goldman Sachs Türkiye Başkanlığı ve Deutsche Bank Avrupa Eşbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Trendyol Grup’taki yeni görevine 10 Şubat itibarıyla başlayacak olan Çetin, grubun yeni yatırımlar, yatırımcı ilişkileri ve büyüme stratejisinden sorumlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Trendyol Grup olarak, uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda liderlik ekibimizi de güçlendiriyoruz. Çağlayan Çetin’in aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Çetin, deneyimleri ve vizyonuyla Grubun yurtiçi ve yurtdışındaki stratejik büyümesini destekleyecektir.” dedi.

Çağlayan Çetin de, “Trendyol Grup, 19,3 milyon aktif müşterisi ve ekonomimize yaptığı 1,1 milyon kişilik istihdam katkısıyla Türkiye’nin teknoloji alanında en büyük başarı hikayelerindendir. Sayıları 100 bini aşan işletme ve 1,1 milyon bireysel satıcımız ile birlikte hedefimiz ülkemize yaptığımız pozitif etkiyi artırmak ve Trendyol’u Avrupa pazarının lider e-ticaret platformlarından biri haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

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