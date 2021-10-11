Ekonomi Trendyol'a Rekabet Kurulu'ndan soruşturma

Trendyol'a Rekabet Kurulu'ndan soruşturma

Ekonomi

Trendyol'a Rekabet Kurulu'ndan soruşturma

Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler için Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatılmasına karar verildi.

11 Ekim 2021, Pazartesi 15:46 Son Güncelleme:
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) çevrim içi pazar yeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

TRENDYOL'A SORUŞTURMA!

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.


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