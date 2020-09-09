Trexo Wheels düz zeminler üzerinde lineer, dairesel ve komplike görüntüler alınmasını sağlıyor. Hareketli çekimler ve video içerikleri için ideal olan ve sadece 1,1 kg ağırlığındaki cihaz; 2.7 kg’a kadar olan cep telefonları, DSLR kameralar ve aynasız kameralarla da kullanılabiliyor. Trexo Wheels aynı zamanda 4 saate kadar kullanıma imkan sağlayan pil ömrüne sahip.

Sınırsız ve özgürce rota çizilmesini sağlayan Trexo Wheels ile komplike kamera hareketlerinin kontrolü sezgisel tasarıma sahip iOS ve Android uygulamaları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Trexo Wheels ile çizilen lineer, dairesel ya da komplike kamera hareketlerini tek bir tuşla TimeLapse videolara dönüştürmek ve üzerinde bulunan port sayesinde kamerayı istediğiniz şekilde tetiklemek mümkün. Kullanıcılar mobil bir cihaza ihtiyaç duymadan lineer ve dairesel hareketleri Trexo Wheels’e öğreterek çok pratik ve hızlı bir şekilde etkileyici çekimler yapabiliyor.

Kullanıcılar mobil bir cihaza ihtiyaç duymadan lineer ve dairesel hareketleri Trexo Wheels’e öğreterek çok pratik ve hızlı bir şekilde etkileyici çekimler yapabiliyor. Trexo İnovasyon olarak kuruldukları günden bu yana sinema ve televizyon ekosisteminde çekimlerin daha kolay ve kaliteli olması için dünyada olmayan nitelikleri sağlayan ürünler geliştirdiklerini dile getiren Trexo İnovasyon CEO’su Serdar Kılıçbay, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda üretimini gerçekleştirdikleri ürünleri üretme yolculuğunda gerek Türkiye’de gerekse dünya çapında büyük bir ekosistem oluşturduklarını da paylaştı.



