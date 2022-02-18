Futbol Trezeguet’ten 320 gün sonra bir ilk!

Trezeguet’ten 320 gün sonra bir ilk!

Futbol

Trezeguet’ten 320 gün sonra bir ilk!

Medipol Başakşehir’in deplasmanda Rizespor’u 2-0 mağlup ettiği müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini kaydeden Trezeguet, tam 320 gün sonra bir maçta rakip fileleri iki kez sarstı.

18 Şubat 2022, Cuma 22:36 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. İstanbul ekibinin gollerini devre arası transfer döneminde takıma katılan Trezeguet kaydetti. Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz hafta da turuncu-lacivertlilerin Fatih Terim Stadı’nda, Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Pizzi’nin attığı golün asistini yapmıştı.



27 yaşındaki futbolcu, ayrıca bu akşam bulduğu gollerle 320 gün sonra bir maçta rakip ağları iki defa sarsmış oldu. Trezeguet, son olarak 4 Nisan 2021 tarihinde Aston Villa’nın evinde Fulham’ı 3-1 yendiği mücadelede aynı başarıyı yakalamıştı.

İHA


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