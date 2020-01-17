TRT Çocuk yarıyıl tatilinde dopdolu

“Ege ile Gaga”, “Kare” ve “Aslan” yeni bölümleri ile 20 Ocak Pazartesi’den itibaren çocuklarla buluşacak. “Elif’in Düşleri” hayranları ise “Elif’in Düşleri Söyleşi Zamanı’ isimli yeni bir proje ile tanışacak.

Küçük izleyicilerin ve ebeveynlerin rağbet gösterdiği “TRT Çocuk Sinema Kuşağı” yarıyıl tatili boyunca cumartesi ve pazar günleri ekranda olacak. Aralarında “Mucize” ve “Kâğıttan Uçaklar” gibi her kesim tarafından ilgi gören, çocuk psikologları tarafından incelenen ve pedagojik denetimlerden geçerek seçilen sinema filmleri 'reklamsız' olarak izlenebilecek.

TRT Çocuk kahramanlarının yeni sinema filmleri geliyor

Sayısız rekora imza atan “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” macerası ile adından söz ettiren TRT Çocuk, kahramanlarını beyaz perdeye taşımayı da sürdürüyor. Şubat ayında “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”, mart ayında ise “Aslan Hürkuş Kayıp Elmas” beyaz perdede sinemaseverlerle buluşacak.



