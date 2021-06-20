Magazin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: Eurovision ile tekrar görüşmelere başladık

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: Eurovision ile tekrar görüşmelere başladık

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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: Eurovision ile tekrar görüşmelere başladık

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye'nin uzun bir aradan sonra Eurovision’la tekrar bağlantıya geçtiğini açıkladı.

20 Haziran 2021, Pazar 14:37 Son Güncelleme:
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TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Eurovision hayranlarını sevindirecek açıklamalarda bulundu. Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu’na konuşan Eren, TRT’nin “puanlama sistemi değişmeden katılmayacağız” kararına halen sadık olduğunu belirterek, “Yönetim kurulumuz da hâlâ aynı kararda devam ediyor, ama bu arada ‘Eurovision’la da görüşüyoruz” açıklamasında bulunarak, yetkililerin uzun bir aradan sonra tekrar bağlantıya geçtiğinin haberini verdi.

YENİDEN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Avrupa Yayın Birliği'nin yeni Başdanışmanı Martin Österdahl’dan bahseden Eren, “Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem” dedi.

Türkiye, 1975'teki ilk çıkışından bu yana Eurovision'a 34 kez katıldı. 2012 yılında Can Bonomo’nun “Love Me Back” şarkısıyla son kez yarışmaya katılan Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemiyle ilgili haksızlıklar nedeniyle Eurovision’dan çekilmişti.

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