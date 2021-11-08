Ekonomi TRT payı kalkıyor! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

TRT payı kalkıyor! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Ekonomi

TRT payı kalkıyor! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Erdoğan, ''TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık.'' dedi.

08 Kasım 2021, Pazartesi 20:40 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz." dedi.

'YÜZDE 76 İNDİRİMLE VERİYORUZ'

Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz.

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