TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan hayatını kaybetti

2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınan Esra Adıyaman Aslan TRT spikeri Hakan Aslan'la evliydi.

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilen Esra Adıyaman Aslan'ın cenazesi, dün Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen, Esra Adıyaman'ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Esra Adıyaman, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan'la dünya evine girmişti. Esra Adıyaman Aslan’ın cenazesi ise dün Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen de Esra Adıyaman’ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.