TRT World Forum başladı

"Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen TRT World Forum, Swiss Hotel The Bosphorus'ta gerçekleştiriliyor.

"BİR İNSANI KURTARMAK BİR CİHANI KURTARMAK DEMEKTİR"

Forumun açılışında konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "8 yılı aşan iç savaş sebebiyle en büyük bedeli ödeyen ülkelerden biriyiz. Lübnan da Ürdün de aynı bedeli ödüyor. 3,5 milyon kardeşimize kucak açtık, onların hayata tutunmalarına vesile olduk. Bazı ülkeler bunu anlamakta zorlanıyor. '30 milyar dolar para harcadınız' diyorlar. Anlamıyorlar, anlayamıyorlar. Çünkü mesele insan olunca, mesele insanı yaşatmak olunca paranın değeri olmaz. Bir insanı kurtarmak bir cihanı kurtarmak demektir. Bizim anlaşımız, inancımız bunu gerektiriyor." dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, "Herkesin barış, huzur ve güven içinde yaşadığı bir dünya hedefine ulaşmak, güçlü ülkelerin 'adil davranma ve iyi niyete dayalı' iş birliği yapmalarıyla mümkündür. İş birliği yapmayı gerektiren meselelerin başında terörle mücadele geliyor. Terör ve terörizm, ülkeye, etkin kimliğe, dine bakmadan kayıtsız ve şartsız reddedilmelidir. Terör, hiçbir şekilde finanse edilmemeli, silah ve para desteği sağlanmamalı." ifadesini kullandı.

"ACI OLAN AMERİKA'NIN PYD/YPG'YE DESTEĞİ"

"35 bin masum insanı katleden bu örgüt, PKK, bugün de PYD/YPG adıyla ne yazık ki Suriye topraklarında faaliyetini sürdürüyor." diyen Yıldırım şunları kaydetti:

"Acı olan, onların bu faaliyetini sürdürebilmesi de dost bildiğimiz, NATO'da müttefik bildiğimiz Amerika'nın açık, aleni, doğrudan desteğiyle oluyor. Binlerce tır silah, füze, her türlü mühimmat bu terör örgütüne aktarılıyor. Bu soruyu sorduğumuzda müttefikimiz ve dostumuz olan ülkenin verdiği cevap çok enteresan, 'Biz onlarla stratejik bir işbirliği yapmıyoruz, taktik bir işbirliği yapıyoruz'. Ne demek? Zırva. Terör örgütüyle iş birliğinin hiçbir şekilde mazur görülecek yanı yoktur."

"DARBENİN TALİMATINI VEREN GÜLEN"

Yıldırım, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'da bir malikanede yaşadığını belirterek, "Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü belge, bilgi elde fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlama da mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok." dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, "Kudüs'te, Filistin'de karar alınıp da İsrail'in uygulamadığı Güvenlik Konseyi kararının sayısı ne kadardır? Yani bazı ülkeler için 'Bu bir mecburiyettir, uygulanmazsa onların felaketine sebeptir' diyeceksiniz, bazı ülkeler uygulamayınca hiçbir şey olmayacak, hiçbir sonucu olmayacak. Peki bu kuruma, bu sisteme insanları nasıl inandıracağız?" şeklinde konuştu.

"AB ULUSLARARASI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETERİNCE AKTİF DEĞİL"

Avrupa Birliği'nin, uluslararası sorunların çözümünde yeterince aktif olmadığını dile getiren Yıldırım, "Günümüzde daha çok içine kapanan Avrupa'yı görüyoruz, sorunlarla yüzleşmemeye çalışan ve sınır duvarlarını alabildiğince yükselten, 'bana değmeyen yılan bin yaşasın' anlayışıyla hareket eden bir Avrupa Birliği var. AB'nin dünyadaki mevcut sorunlara yaklaşımı, çözüm üretmekten uzaktır. Ekonomik ve sosyal sebeplere bağlı uluslararası pek çok sorun, AB'nin yeterince ağırlığını hissettirmemesi nedeniyle olumsuz şekilde gelişmektedir." ifadelerini kullandı.

BU YIL 12 KAPALI, 10 AÇIK OTURUM YAPILACAK

Hazırlıkları yaklaşık bir yıldır süren forumda bu yıl 12 kapalı, 10 açık oturum yapılacak.

Günümüz dünyasının en önemli küresel sorunlarına odaklanan TRT World Forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı 600'ün üzerinde siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya getiriyor.

Bölgenin en etkili ve saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TRT World Forum'un açılış konuşmalarını, TBMM Başkanı Yıldırım ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yapıyor.

Açılışın ardından "Dünya Düzen İçinde mi? Değil mi?", "Birinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana Geçen Yüz Yıl", "AB ve Sorunları", "Küresel Güney'in Yükselişi ve Çatışma Dünyasında Kadınların Liderliği" başlıklarında dört oturum gerçekleşecek.