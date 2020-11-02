TRT1’deki Benim Adım Melek dizisi için dönüm noktası geldi!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan, “Benim Adım Melek” otuz sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor. 4 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan “Benim Adım Melek” te bu hafta Melek’in kurtuluşu için ilik nakli ile ilgili neler yaşanacağı merak ediliyor. Dizi adına tam bir dönüm noktası… Senaristler Melek karakterini kurtaracak mı, yoksa ölüm yolculuğunu sürdürüp dramı artıracak mı? Ayrıca Melek kurtulur ise dizinin daha uzun süre devam edebilmesinin de önü açılacak.
02 Kasım 2020, Pazartesi 11:31 Son Güncelleme:
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Benim Adım Melek dizisinin 38. yeni bölümü Melek karakterinin gidişatının nasıl olacağı ile ilgili önemli mesajlar vereceği için büyük önem taşıyor.
Kadriye, Seyit Ali’nin Melek ve çocuklarının üzerine tapu vereceğinden şüphelenir. Bu şüpheler Kadriye’yi hangi durumla karşı karşıya bırakacaktır? Alpay’ın ev aldığını öğrenen Funda ona nasıl tepki verecek? Melek, Mahmut ve Mithat birbirlerinden güç almaya çalışır.
Abisi ve kardeşi Melek için iyi olan neyse onu yapmaya hazırdır. Aslı Kerem’e parayı geri vermek istese de Funda ona karşı çıkar. Ömer Antep’e döndüğünde giderken verdiği sözün arkasında durmaya kararlıdır. Zümrüt ise Defne’yle Ömer’in ilişkisinin bir an önce bitmesini istemektedir. Defne, Şirhanların tepkileri sebebiyle isteme işine dair kararsızlıklar yaşar.
Öte yandan Ömer’in görev yerini öğrenen Defne bu durumu nasıl karşılayacaktır? Melek her koşulda kızının yanında yer alacağını söyler.
Benim Adım Melek her Çarşamba günü yeni bölümleri ile saat 20.00’de TRT1’de.