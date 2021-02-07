Türkiye TRT'den "Sıfır Atık" programına ilişkin açıklama

TRT'den "Sıfır Atık" programına ilişkin açıklama

Türkiye

TRT'den 'Sıfır Atık' programına ilişkin açıklama

TRT "Sıfır Atık" programına ilişkin, "İçerdiği mesajlar yok sayılarak böyle masum bir programın bile çarpıtıldığını görmek, insanlığın ortak meseleleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturma çabaları adına üzücüdür." açıklamasında bulundu.

07 Şubat 2021, Pazar 23:38 Son Güncelleme:
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TRT'den yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıfır atıkla ilgili birçok projenin yapıldığı belirtildi. TRT Belgesel kanalında yaklaşık bir yıldır yayınlanan "Sıfır Atık" programında da israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kısmı kesilerek art niyetle yorum yapılan bölümde de atık aşamasına geldiği sanılan gıdaların aslında nasıl değerlendirilebileceği ve israfı önlemenin yöntemleri anlatılmıştır. İçerdiği mesajlar yok sayılarak böyle masum bir programın bile çarpıtıldığını görmek, insanlığın ortak meseleleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturma çabaları adına üzücüdür."

Açıklamada, TRT'nin bu ve bunun gibi sosyal sorumluluk projelerini bundan sonra da desteklemeye devam edeceği vurgulanarak, "Yiyecek ve giyecek israfından atıkların çevreye zarar vermeden toplanmasına, doğal kaynakların kirletilmeden kullanılması ve korunması gibi birçok konuda izleyiciye önemli bilgiler sunan ve bu konularda sosyal sorumluluk bilincini artırmayı amaçlayan Sıfır Atıkprogramının tüm bölümlerini 'TRTizle.com' internet sitemizden izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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