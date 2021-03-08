TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı
MİT'in olağanüstü deneyimlerini anlatan "Teşkilat" dizisinin ilk bölümü yayınlandı. TRT 1 ekranlarından yayınlanan iddialı yapım, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Daha ilk bölümünde seyirciden tam not alan dizi, yakaladığı başarıyla sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konu oldu.
08 Mart 2021, Pazartesi 11:00 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman gibi önemli oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümü TRT 1 ekranlarından izleyici ile buluştu. Yedi vatan sevdalısı istihbaratçının heyecan ve gerilim yüklü olağanüstü operasyonlarını ekrana taşıyan Teşkilat, yüzleri güldürdü. Çekimleri Ankara'da devam eden ve MİT'in olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılan dizi, beklediği ilgiyi görerek, seyirciden tam not aldı.
Dizideki operasyon sahnesinde SİHA'nın hedefini imha ettiği anlar izleyicileri ekrana kilitledi. Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile MİT'in bir anlamda perde arkasını gözler önüne seren iddialı yapım, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan kullanıcılar, dizi hakkında, "Gururlanarak izledim. Müthiş bir yapım olmuş.", "Siz buna dizi demişsiniz ama bu bildiğin sinema filmi", "Sezonun en iyi dizisi" şeklindeki yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.