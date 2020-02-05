Ekonomi Trüf mantarında 5 yılda 40 ton ürün

Trüf mantarında 5 yılda 40 ton ürün

Ekonomi

Trüf mantarında 5 yılda 40 ton ürün

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2014 yılında uygulamaya konulan 'Trüf eylem Planı' kapsamında 5 yılda 40 ton trüf mantarı üretildi.

05 Şubat 2020, Çarşamba 10:11 Son Güncelleme:
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Orman Genel Müdürlüğü (OGM) üzerinden 2014’te uygulamaya koyduğu ‘Trüf Eylem Plânı’ kapsamında Türkiye’nin üretim artarak devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 2019 yılında 40 ton trüf mantarı üretildi. ‘Kara elmas’ olarak anılan Trüf mantarının kilosu dış piyasalarda 3 bin 500 Euro’ya kadar çıkıyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün, 2014 yılı mayıs ayında ABD Oregon Üniversitesi’nden Prof. Dr. James Trappe, ABD Federal Orman Servisi’nden Prof. Dr. Michael Castellano’yu trüf mantarları üzerine teknik çalışma yapmak üzere Türkiye’ye davet etti.

Akademisyenler Türkiye’ye geldi. Akademisyenlere, Türkiye’de trüf mantarları üzerine çalışmalar yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aziz Türkoğlu da eşlik etti. Yapılan teknik gezi neticesinde Türkiye’nin trüf mantarı potansiyeli taşıdığı belirlendi. Ayrıca ticari değeri ve gıda değeri yüksek çok sayıda yeni trüf türü de tespit edildi. Bu çalışmalar sonrasında ‘Trüf Ormanı Eylem Planı’ hazırlanarak çalışmalara başlandı. Bu ormanlara köklerinde trüf bakterileri olan fidanlar dikildi. 5 yılın sonunda da bu bakterilerden elde edilen toplam 40 ton trüf mantarı toplandı.

Musa Kesler / Milliyet


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