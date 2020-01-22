Hazırladıkları planla virüsü kontrol altına alacaklarını belirten ABD lideri, Hastalık Korunma Merkezleri'nin çok profesyonel olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, şimdiye kadar dokuz can alan ve birçok ülkeye yayılan coronavirüse ilişkin Davos'taki zirvede konuştu.

"Şimdiden çok iyi çözüm ürettik"

Dalga dalga yayılan virüsü durdurmak için bir planları olduğunu söyleyen Trump, "Şimdiden çok iyi çözüm ürettik" ifadesini kullandı.

Çin'de ortaya çıkan coronavirüsü, ABD'ye kadar ulaşmış durumda. 440 vaka tespit edildi, dokuz kişi yaşamını yitirdi.

Halihazırda Malezya'dan İtalya'ya, Endonezya'dan Güney Kore'ye, Kazakistan'dan Japonya'ya birçok ülkede havalimanlarında virüs taraması yapılıyor.