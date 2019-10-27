Trump açıkladı: DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü!

İşte Trump'ın açıklamalarından satır başları:

DEAŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü.

ABD yetkilileri ve personelleri çok güzel performans sergiledi.

Son anlarını tamamen korku içinde geçirdi.

Yaklaşık iki saat içinde gerçekleştirdik.

Bağdadi'nin ölümü ABD'nin sonsuz çabasını gösteriyor.

ABD'nin başkomutanı olarak biz halifeliğini yok ettik.

Diğer terör örgütleri de her zaman gözetimimiz altında olacaktır.

Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir ürkek olarak, kaçarak hayatını kaybetti.

Tüm bunlar da diğer uluslar yardımıyla gerçekleşti. Türkiye'ye Rusya'ya, Suriye'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tehlikeli bir operasyondu.

Geçen akşam ABD için oldukça önemli bir geceydi.

Adeta bir köpek gibi hayatını kaybetti ve dünya daha güvenli bir hale geldi.

Soru - cevap

Uzun zamandır gözetimimiz altındaydı. Nerede olduğuna dair birkaç bilgimiz vardı. Diğer yerlere gittiğinin de farkındaydık.

Rusya bizi güzel karşıladı. Bazı Rus kontrolü altındaki bölgelerden geçerken yardımcı oldular.

Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Onların da bazı bölgeleri üzerinden geçtik. Onlar da harikaydı, bize müdahele etmediler. Girip çıkmak, görevin çok tehlikeli bir kısmıydı. Bu askerler inanılmaz, ateş açanları anında yok ettiler.

Oldukça gizli bir misyondu. Alçak bir şekilde uçmak gerekiyordu.

"Ölüme çocuklarını da sürükledi"

Orada yerel saldırılar oldu ve hemen sona gelindi. Bu da demek oluyor ki havadaki araçlar tarafından vuruldular.

Birkaç hafta önce yerini tespit edebildiler. Bu insanlar oldukça zeki. Telefon da kullanmıyorlar.

Ölüme çocuklarını da sürekledi.

Bir ay öncesinde çok iyi istihbaratımız vardı.

Bu operasyon iki hafta önce başladı. Onu belli bir yerde bulacağımızın farkındaydık. Çok iyi insanlarla birlikte çalıştık. Oldukça zeki insanlardı. Çok hızlı bir şekilde yer değiştiriyor ve elinde çok yüksek miktarda nakit var. Ona göre plan yapmanız gerekiyor.

En sonunda teyit aldık ve oraya da giriş yaptığımızda çok fazla saldırıyla karşılaştılar.

Önümüzdeki 24 saat içinde kaç kişi olduklarını da açıklayacağız.

Tünele girdiğimizde köpeğimiz yaralandı.

Ruslara haber verdik. Onlar da 'bize söylediğiniz için çok teşekkür ederiz' dediler. Onların kontrolünde olan bölgeden geçeceğimizi biliyorlardı. Ancak neden girdiğimizi bilmiyorlardı.

"Bu durumdan 3 gündür haberdarım"

Bilgi, hiçbir ülkede bizim ülkemizdeki kadar hemen yayılmıyor.

Washington tam bir sızıntı makinası. Gizli tutuldu, hiçbir sızıntı olmadı. Sadece bunu bilen birkaç kişi vardı. Çok az kişinin haberi vardı operasyondan.

Suriye'deki geri çekilme bu operasyonla alakalı değildi.

Avrupa ülkeleri büyük bir hayal kırıklığı olduğu bizim için. İnsanlarınızı alın dedik ama almadılar. Onlar yürüyerek Avrupa gidebilirler ama yürüyerek bize gelemezler çünkü aramızda çok fazla su var. ABD'ye giremezler.

Bu durumdan 3 gündür haberdarım. Kimse zarar görmedi. Sadece dediğim gibi yetenekli bir köpeğimiz yaralandı. Ancak hiçbir askerimiz zarar görmedi. Sadece kapıdan giriş yaparak değil... Tamamen patlatarak giriş yaptıkları için büyük bir delik oluşturdular. Savaşçı olarak çok iyi ve çok yetenekliler. Onlardan daha iyisini hayal edemiyorum.

"Tüm gün temas halindeydik"

Oradaki var olan 11 çocuk oradan çıkmıştı. Tünel yıkıldı ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Saat 5'te toplanmıştık ve tüm gün temas halindeydik. Güvenli telefon hatlarıyla konuşuyorduk. Saldırı da bundan kısa süre sonra başladı. Bir bölgede çok fazla Rus varlığı var başka bölgede Türk varlığı başka bölgede Suriye varlığı. Çok alçaktan uçuyorsunuz. Helikopter görmeyi sevmeyen insanlar olabilir.

DNA'sı da labaratuvarda incelendi. Hemen orada bir test yaptılar. Çok fazla bir şey kalmamıştı. Vücuduna erişmek için de çok fazla yıkıntı çöküntü ortadan kaldırmak gerekiyordu.Sonuç olumluydu ve bu bir teyitti efendim dediler. İki kadın vardı öldüler ama intihar yelekleri patlamadı. Onaylanarak bize ölüm haberi geldi.

İki tane kadın vardı ikisinin de yeleği vardı ancak patlatılmamıştı. Üzerlerinde yelek olması da askerlerimiz için durumu zorlaştırdı.

Rusya, Türkiye, Irak hepsine teşekkür etmek istiyorum. Suriye'ye de teşekkür etmek istiyorum onların da üzerinden uçtuk.

"Az önce çok önemli bir şey oldu"

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yaratmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmıştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğu belirtilmişti.

Bakanlık'tan ABD'nin İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

Ayrıntılar gelecek...



