Trump video konferans yöntemiyle dün gerçekleştirilen kritik toplantıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, "Afganistan'dan çekilme süreci yüzünden Biden'ın, Putin'i korkutmadığını" öne sürdü:

"Vladimir Putin Afganistan'da acınası bir şekilde teslim olmamıza, geride kalan ölü askerlere, Amerikan yurttaşlarına ve 85 milyar dolarlık (yaklaşık 1 trilyon 150 milyar TL) askeri teçhizata bakıyor. Putin bir de Biden'a bakıyor ve endişelenmiyor!"

İKİ LİDER UKRAYNA'YI ELE ALDI

Beyaz Saray iki saatlik görüşmede Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna sınırında artan askeri hareketliliğinden duyulan endişeyi dile getirdiğini bildirdi.

Kremlin ise Putin'in, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği garantisi istediğini bildirdi:

"NATO, Ukrayna topraklarının keşfedilmesi yönünde tehlikeli girişimlerde bulunuyor ve sınırlarımızın yakınlarında askeri potansiyelini geliştiriyor. Bu nedenle Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Rusya'nın komşu ülkelerinde silah sistemlerinin konuşlandırılmasını engelleyen güvenilir ve yasal düzeyde garantilerin alınmasıyla ilgilidir."