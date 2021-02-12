Dünya Trump Azil stresinde Melania kaplıca keyfinde

Trump Azil stresinde Melania kaplıca keyfinde

Dünya

Trump Azil stresinde Melania kaplıca keyfinde

ABD´de eski başkan Donald Trump´ın azil davası devam ederken, Melania Trump´ın Beyaz Saray´dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında rahatlayarak geçirdiği ifade edildi.

12 Şubat 2021, Cuma 21:09 Son Güncelleme:
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ABD´de eski başkan Donald Trump´a yönelik ikinci kez başlatılan azil davası sürerken, Melania Trump´ın Beyaz Saray´dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında geçirdiği belirtildi. Trump çiftine yakın kaynaklar, ABD medyasına yaptıkları açıklamalarda, Melanie Trump´ın gününün artık bir rutin haline geldiğini ifade etti.

Hayal kırıklığı yaşıyor

ABD medyasına konuşan kaynaklar, Melania Trump´ın Beyaz Saray´dan ayrılış şekli yüzünden eşi Donald Trump´a kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu belirtti. Öte yandan Donald Trump´ın başkanlık koltuğunu bırakmaması ve beraberinde Kongre baskını olayı yüzünden Melania Trump´ın imajının zedelendiğini düşündüğü ifade edildi.

DHA

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