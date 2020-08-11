Dünya Trump, basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı

Trump, basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı

Dünya

Trump, basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı.

11 Ağustos 2020, Salı 01:34 Son Güncelleme:
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Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı.  Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü.

Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." dedi.

Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

AA


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