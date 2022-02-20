ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesinde geçen hafta el konulan 15 kutu belge arasında "gizli" damgası bulunan belgelerin de olduğu anlaşıldı. Nitekim, Amerikan Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin (NARA) yaptığı açıklamaya göre, Trump'ın Florida'da bulunan "Mar-a-Lago" isimli malikanesinde geçen hafta el konulan 15 kutu belgenin içeriğinde neler olduğuna açıklık getirildi. Bu belgelerin büyük bölümünün, "çok hassas" ulusal güvenlik belgeleri olduğu, 6 Ocak Kongre baskını soruşturması kapsamında Trump'tan alınan belgeler arasında "gizli bilgi" damgalı belgelerin de bulunduğu belirtildi.

CEZA ALABİLİR

Açıklamada, NARA'nın incelemelerinde "Trump yönetimindeki kişilerin de sosyal medya ve e-posta kayıtlarını gerektiği gibi tutmadığına ve kişisel hesaplarını kullandığına dair" kanıtlara da ulaştığı aktarıldı. Federal yasalar, gizli dosyaların bilinmeyen ve uygun olmayan yerlere götürülmesini yasaklıyor. Trump'ın da, FBI araştırması sonrasında, suçlu bulunması halinde bu nedenle ceza alabileceği belirtiliyor. Eski başkan Donald Trump'ın, başkanlık yarışını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray'dan taşınırken çok sayıda arşiv belgesini de beraberinde götürdüğü iddiaları yer almıştı.

Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, kendisine yönelik bir başka iddiayı da yalanlamış ve özel belgeleri tuvalete atmadığını savunmuştu. Beyaz Saray'daki tuvaletinin, üzerine sifon çekilmiş gibi görünen kağıtlar yüzünden tıkanmış halde bulunduğu iddialarını yalanlayan Trump, "Bir başka yalan haber de Beyaz Saray tuvaletine kağıt ve belge atıp sifonu çektiğimdir. Bu haber kati surette asılsızdır ve basitçe, bir muhabirin çoğunluğu kurgudan oluşan kitabının tanıtımını yapmak için uydurduğu bir şeydir" ifadesini kullanmıştı.

15 KUTU BELGE

"New York Times"ın Beyaz Saray muhabiri Maggie Haberman'ın yakında çıkacak kitabı "Confidence Man"de (Dolandırıcı) yer verdiği iddialarının ortaya çıkması, yetkililerin Trump görevden ayrıldığında Ulusal Arşiv'e aktarılması gereken 15 kutu başkanlık belgesini Florida'daki konutundan almasıyla aynı döneme rastlamıştı. Haberman, kitabında, Trump döneminde Beyaz Saray personelinin zaman zaman başkanın tuvaletini kağıtlarla tıkalı halde bulduğunu ve Trump'ın kağıtları yırtıp tuvalete atarak sifonu çektiğini düşündüğünü aktarıyor.





İlgili Haberler Melania Trump'a çay etkinliği soruşturması



