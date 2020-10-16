Trump: Bir tek İsa Mesih benden ünlü

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina eyaletinde düzenlediği miting sırasında kendisini İsa Mesih’le karşılaştırdı.

Sözü ünlülüğe ve tanınırlığa getiren Trump, “Geçen gün biri bana dedi ki 'Sen dünyada açık ara en ünlü kişisin.' Ben de 'Hayır, ben değilim...' dedim. 'O zaman kim?' diye sordular. 'İsa Mesih' dedim" diye konuştu.

"Yanından bile geçemem"

Bu sözleri alkışlar ve tezahüratla karşılanan Trump, bu konuda 'İsa Mesih'le tartışmaya girmeyeceğini' söyleyip gökyüzüne baktı ve "Tanınırlık konusunda yanından bile geçemem" dedi.

Trump'ın bu sözleri sosyal medyada da gündem olurken birçok kişi New York'ta 1980 yılında öldürülen Beatles grubu üyesi, savaş karşıtı müzisyen John Lennon'un 1966 yılında ‘Beatles’in artık İsa Mesih’ten daha ünlü’ olduğunu söylediği demeci hatırlattı.

Trump’ın açıklamasını tiye alan bazı yorumlarda şu şekilde:

"Tanrım. Ben de hala Beatles sanıyordum. Bunu bilmek iyi oldu."

"Trump, kendini John Lennon sanıyor."

"John Lennon, Beatles’in İsa Mesih’ten daha ünlü olduğunu söylediği için tepkiyle karşılamıştı. Acaba bugün insanlar, Donald Trump’ın bu açıklamasına nasıl tep verecek."

İnançlı insanlara karşı savaş

Kuzey Dakota'da Scott Hennen tarafından sunulan 'What’s on Your Mind' adlı radyo programına konuk olan Eric Trump, babasının 'Hıristiyanlığı tam anlamıyla kurtardığını' öne sürerek, karşı tarafın inançlı insanlara karşı topyekun bir savaş başlattığını söylemişti.

Eric Trump, ayrıca, "Aşırı solcu Demokrat Parti 'ateistlerin' partisi haline geldi ve Hıristiyanlığa saldırmak istiyorlar. Kiliseleri kapatmak istiyorlar; içki dükkanlarının açık tutulmasından gayet hoşnutlar" ifadelerini de kullanmıştı.