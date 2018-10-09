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Trump, BM temsilciliği görevine adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Nikki Haley’in istifasının ardından Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak Dina Powell'ı düşündüğünü söyledi

09 Ekim 2018, Salı 23:50 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 23:54
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ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı basın toplantısında görevinden istifa edeceğini ilan etmesinden saatler sonra Trump, yeni adayını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, BM temsilciliği için finans şirketi Goldman Sachs eski yöneticisi ve eski Beyaz Saray Danışmanı Dina Powell'ı düşündüğünü söyledi. 

Dina Powell

ABD Başkanı Trump, kızı Ivanka'nın göreve geleceği haberlerine ilişkin ise, "Ivanka BM'de inanılmaz olabilirdi ama eğer onu seçersem beni akrabaları kayırmakla suçlayabilirler" dedi. 

WASHINGTON (İHA)

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