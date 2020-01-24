Trump bombayı patlattı: Resmen açıklayacak

Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yapan Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' olarak bilinen Ortadoğu Barış Planı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun salı günü yapacağı ziyarete atıf yapan Trump, "Bu ziyaretten kısa bir süre önce bu planı açıklayacağız. Filistinlilerle de kısaca görüştüm. Fakat zaman içinde onlarla da konuşacağız. Anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunuluyor. İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu" diye konuştu.

Söz konusu anlaşmanın çok zor bir olduğuna dikkati çeken Trump, "Anlaşma yapmayı severim. Bu da çok büyük ve gerçekten işe yarayacak bir anlaşma" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın ABD yönetimiyle 'Yüzyılın Anlaşması' planını görüşmek üzere 28 Ocak Salı günü Washington'da olacağı belirtilmişti.





Filistin uyardı

Filistin Cumhurbaşkanlığı, Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilen haliyle yayınlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilen bu şekliyle ilan edilmesi durumunda Filistin yönetiminin yasal hakların korunması için gerekli icraatları yerine getireceği tehdidinde bulundu.

Açıklamada "Bir işgal yönetimi olarak İsrail'den kırmızı çizgileri aşması konusunda tüm sorumluluklarını almasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

'İsrail 12' ve 'İsrail 13' kanalları ismini vermek istemediği ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın 24 saat içinde Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin ayrıntılı açıklama yapacağını duyurmuştu.

Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yazılı açıklamasında, söz konusu anlaşmaya ilişkin duyurunun ABD seçimleri öncesinde yapılacak olmasına dikkati çekti.

"Bu Yüzyılın Anlaşması'nın geçirilmesine dair tüm çabalar, halkımızın dik duruşu ve direnişinin karşısında parçalanacaktır" ifadesini kullanan Kasım, Filistin halkının kendi geleceğini kendisinin belirleyeceğini vurguladı.





Plan nedir?

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine 'çözüm bulmak' amacıyla hazırladığı öne sürülen 'Yüzyılın Anlaşması' planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

AA

Bu haberi de okudular Trump, bir günde 125 tweet atarak rekorunu kırdı