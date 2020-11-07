Dünya Trump: Bu seçim daha bitmedi

Trump: Bu seçim daha bitmedi

Dünya

Trump: Bu seçim daha bitmedi

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık yarışını Joe Biden kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak, ülkenin yeni başkanı olmaya hak kazanması üzerine yazılı açıklama yaptı.

07 Kasım 2020, Cumartesi 20:47 Son Güncelleme:
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Trump, "Hepimiz Biden'ın neden yanlış yere kendini kazanan ilan etmek için acele ettiğini ve basındaki müttefiklerinin de ona neden yardım ettiğini biliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar." ifadesini kullanan Trump, seçimin henüz bitmediğini vurguladı.

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Trump, özellikle yarışın çok yakın olduğu eyaletlerde oyların yeniden sayılacağını ve kendilerinin bazı eyaletlerde dava açtığını vurgulayarak, "Seçimin sonucuna medya değil, hukuki yollarla kullanılmış oylar karar verecektir." ifadelerine yer verdi.

"Biden neyi saklıyor"

Pazartesiden itibaren seçim kampanya ekibinin, seçimlerin usullere uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi için hukuki süreçleri başlatacağına işaret eden Trump, yasal yollarla kullanılmış oyların belirlenmesi noktasında Biden kampanyasının kendilerine karşı çıktığını vurguladı.

Trump açıklamasına, "Biden neyi saklıyor? Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." değerlendirmesini yaptı.

AA

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