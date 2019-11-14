Trump: Çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray’da yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Orta Doğu’daki terörle mücadeleye işaret eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

"F-35 krizinin çözümü konusunda çalışıyoruz"

Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Trump, "Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı teşekkür eden Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine de değinerek "Türkiye ve ABD müttefikliği NATO ve Orta Doğu için çok önemli bir güç." dedi.

"Erdoğan Türkiye halkı için muhteşem bir iş yapıyor"

ABD Başkanı Trump, iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunun altını çizerek "Erdoğan, Türkiye halkı için muhteşem bir iş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Türkiye'nin mültecilere yönelik 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ tutuklularının Avrupa'ya gönderilmesi gerektiğini de vurguladı.

"Kürtler ile hiçbir sorunumuz yok. Terör örgütleriyle sorunumuz var." diyen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kürtlerle çok iyi ilişkisi var, Türkiye’de de çok fazla Kürt var ve her türlü imkanları var." şeklinde konuştu.

Bu haberi de okudular Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile yeni bir sayfa açmakta kararlıyız

AA