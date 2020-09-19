Trump, Covid-19 aşısı için tarih verdi

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, aşı çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, geliştirilen Covid-19 aşısının 1 ay içinde yüksek riskli kişilere dağıtılabileceğini ifade etmiş, Çarşamba günü ise aşının her Amerikalıya ücretsiz olarak sunulacağını duyurmuştu.

Başkan Trump bugün yaptığı açıklamada ise, yıl sonuna kadar "En az 100 milyon doz aşı üretmiş olacağız. 2021 Nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli dozda aşı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hoover Enstitüsü Kıdemli Üyesi ve Trump’ın Korona Virüs Görev Gücü Danışmanı Scott Atlas yaptığı açıklamada, bu yılın sonuna kadar 100 milyon doz aşının, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yaklaşık 700 milyon doz aşının mevcut olacağını aktardı.

ABD’de yaklaşık 330 milyon kişi yaşıyor

Öte yandan ABD’de toplam vaka sayısı 6 milyon 911 bin 145’e, toplam can kaybı 202 bin 905’e ulaştı. ABD nüfusu dünya nüfusunun sadece yüzde 4,25’ini oluşturmasına rağmen, dünya genelindeki korona vakalarının yüzde 22’sini oluşturuyor.

İHA