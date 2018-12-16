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Trump Erdoğan'a "Gülen'i sınır dışı etmek için çalışıyoruz" dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıyoruz' dedi" ifadesini kullandı.

16 Aralık 2018, Pazar 13:51 Son Güncelleme:
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Trump Erdoğan'a 'Gülen'i sınır dışı etmek için çalışıyoruz' dedi

Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi hakkında flaş bir açıklama yaptı. 

"GÜLEN'İN SINIR DIŞI EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ"

Çavuşoğlu, "ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a FETÖ elebaşı Gülen'in sınır dışı edilmesi için çalıştıklarını söyledi. FBI, FETÖ'nün nasıl vergi kaçırdığıyla ilgili soruşturma yürütüyor" dedi. 


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