Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi hakkında flaş bir açıklama yaptı.

"GÜLEN'İN SINIR DIŞI EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ"

Çavuşoğlu, "ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a FETÖ elebaşı Gülen'in sınır dışı edilmesi için çalıştıklarını söyledi. FBI, FETÖ'nün nasıl vergi kaçırdığıyla ilgili soruşturma yürütüyor" dedi.



