Trump eşcinsel bir adaya oy verebileceğini söyledi

Dün, Fox News'te yayınlanan bir podcast programına katılan Donald Trump, sunucu Geraldo Rivera’nın sorduğu "Amerikanlar eşcinsel bir adaya oy verir mi?" sorusunu olumlu şekilde yanıtladı. Başkanlık seçimleri dışında da pek çok konunun konuşulduğu programda, Donald Trump ABD halkını bir gün Beyaz Saray'a eşcinsel bir başkanı layık görebileceğini ifade etti. ABD halkının yüzde 76'sı,

Müslümanlara daha az hoşgörü

2019'da Gallup tarafından yapılan ankette eşcinsel bir kadın ya da erkek adaya oy verebileceklerini söyledi. 1978'de yapılan Gallup anketinde bu oran sadece yüzde 26'ydı. ABD seçmeninin yüzde 80'ini ise koyu bir hıristiyana oy verebileceklerini ifade etti. Yüzde 90 ise "Siyah, katolik, latin, kadın ya da yahudi bir adaya oy verirdim" dedi. ABD'liler müslümanlar, ateistler, sosyalistler,, 70 yaşın üzerindekiler ve 40 yaşın altındakilere karşı daha az hoşgörülü. ABD halkı bu azınlıklara oy verme konusunda daha çekimser bir yaklaşım sergiliyor.

ABD'de seçim süreci

ABD'de 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimleri geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Partinin adayları arasında geçiyor. Yarışa katılan bazı küçük partilerin ve bağımsız adayların başkanlık sürecinde herhangi bir etkileri bulunmuyor. 3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy verecek ve ABD'de "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirlenecek. Bu sayının yarıdan bir fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olacak.