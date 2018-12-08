Trump Genelkurmay Başkanı adayını açıkladı

ABD Başkanı önümüzdeki yıl ekim ayında görev süresi dolacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un yerine mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i bu göreve getireceğini duyurdu

08 Aralık 2018, Cumartesi 18:14
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Trump Genelkurmay Başkanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i, Genelkurmay Başkanlığına aday göstereceğini Twitter hesabından duyurdu. 

Genelkurmay Başkan adayının gelecek yılın ortalarına doğru açıklanması beklenirken, Trump'ın bunu hemen duyurması ABD Savunma Bakanlığında sürprizle karşılandı.

Milley, Amerikan ordusunda karizmatik kişiliği ve kadınların da çatışma bölgelerinde görev yapmasına verdiği destekle biliniyor.

SERBEST KALAN ÇAVUŞ DAVASI İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Orgeneral Milley, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban tarafından yakalanan ve daha sonra ABD ile mahkum değişimi karşılığında serbest kalan Çavuş Bowe Bergdahl'ın davasını incelemekle görevlendirilmişti.

Genelkurmay Başkanı Dunford ise 2015 yılında eski Başkan Obama tarafından atanmış ve görev süresi Trump döneminde iki yıl daha uzatılmıştı.

Milley'in Genelkurmay Başkanlığı görevine başlaması için ABD Senatosu'ndan onay alması gerekiyor.

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