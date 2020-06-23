Trump, heykel yıkanları 10 yıl hapis ile tehdit etti

ABD'de George Floyd protestoları kölecilik, ırkçılık, sömürgecilikle bağlantılı tarihi kişiliklerin heykellerinin yıkılması furyasını beraberinde getirirken, Başkan Donald Trump heykel yıkanları tutuklatıp 10 yıl hapse atmakla tehdit etti.

Lafayette Park'ın sembolü sayılan 7. ABD Başkanı Andrew Jackson'ın heykelini iplerle bağlayan yüzlerce gösterici, heykeli devirmeye çalıştı. Bu esnada Jackson aleyhinde sloganlar da atan göstericiler, heykeli yıkma girişimlerine devam ederken park polisi ve Gizli Servis polisi olaya hızla müdahale etti.

Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz da kullanarak olay yerinden uzaklaştırdı ve heykeli korumaya aldı.

Jackson, çok sayıda yerlinin ölümüne neden olan Kızılderili Tehcir Yasası'nın mimarı ve çok sayıda kölesi olan bir başkan olarak biliniyor.

Trump'tan tepki

Öte yandan söz konusu olaya Twitter hesabından tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "Lafayette Park'ın içindeki muhteşem Andrew Jackson heykeline yönelik utanç verici Vandalizm'de birçok kişi tutuklandı." ifadesini kullandı.

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