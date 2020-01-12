Trump, İranlıların protestolarına Farsça tweet ile destek verdi

Tahran'da halk, "Diktatöre ölüm" diye sloganlar attı. Geçtiğimiz günlerde düşürülen yolcu uçağında ölenler için düzenlenen anma, rejim karşıtı gösteriye dönüşmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden İran vatandaşlarına yönelik bir mesaj yayınladı.









Mesajını Farsça paylaşan Trump, "Cesur ve acı çeken İran halkına: Başkanlığın başlangıcından beri yanında durdum ve hükümetim sizin yanınızda olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz. Cesaretiniz ilham verici." ifadelerini kullandı.









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