Trump, 'işimin başındayım' mesajı vermek isterken rezil oldu

Corona virüse yakalanan ABD Başkanı Trump'tan herkesi şaşırtan bir hamle geldi. ABD Başkanı Trump, makam aracına bindi herkesi şoke eden bir harekette bulundu. Doktorlarından gelen açıklamalar karışık sinayller verirken, Trump'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı ise olay yarattı. Fotoğrafı yakınlaştıran Beyaz Saray muhabiri, gerçeği açıklayınca yer yerinden oynadı, Trump ise rezil oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Trump, Walter Reed Hastanesi'nde tedavisi görürken bir yandan 'inatla' çalıştığını göstermek için 'kurmaca' bir fotoğrafta boş bir sayfaya imza attı. Boş kağıda imza atarken çekilmiş fotoğrafı uluslararası ajanslar tarafından servis edilen Trump ile internette alay edildi ve izleyiciler tarafından 'reality şov başkanlığı' kınandı.

Beyaz Saray muhabiri ve analist Andrew Feinberg de fotoğrafları inceledi ve Trump'ın 'adını boş bir kağıda imzalıyor gibi göründüğünü' söyledi.

Trump'ın kızı Ivanka ise, fotoğraflardan birini sosyal medya hesabında paylaşarak şunları yazdı: "Hiçbir şey onun Amerikan halkı için çalışmasını engelleyemez. İnatçı!"







