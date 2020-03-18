Dünya Trump, Kanada ile sınırı kapattı

Trump, Kanada ile sınırı kapattı

Dünya

Trump, Kanada ile sınırı kapattı

ABD Başkanı Donald Trump Kanada ile sınırın geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

18 Mart 2020, Çarşamba 16:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Koronavirüsün dünyayı etki altına almasının ardından birçok ülke sınır kapılarını kapatma kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump sınır kapıları ile ilgili kararını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile sınırın geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İşte korona yalanları ve gerçekleri!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Prof. Cemil Taşçıoğlu...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avrupa'da 2 Türk koronavirüsten öldü