Trump, Kanada ile sınırı kapattı

Koronavirüsün dünyayı etki altına almasının ardından birçok ülke sınır kapılarını kapatma kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump sınır kapıları ile ilgili kararını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile sınırın geçici olarak kapatılacağını açıkladı.