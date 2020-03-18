Trump, Kanada ile sınırı kapattı
ABD Başkanı Donald Trump Kanada ile sınırın geçici olarak kapatıldığını açıkladı.
18 Mart 2020, Çarşamba 16:54 Son Güncelleme:
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Koronavirüsün dünyayı etki altına almasının ardından birçok ülke sınır kapılarını kapatma kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump sınır kapıları ile ilgili kararını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile sınırın geçici olarak kapatılacağını açıkladı.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1240271178692005889
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