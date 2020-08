Trump, kardeşi öldü, golfe devam etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın küçük kardeşi Robert Trump (72), New York’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kardeşini hayatını kaybetmeden bir gün önce ziyaret eden, daha sonra New Jersey’de haftasonunu golf oynayarak geçiren ABD Başkanı Trump’ın cenazeye katılıp katılmayacağı belirsiz. ABD basını, Trump’ın kardeşinin ölümünün ardından golf programına ara vermemesini eleştirdi.

Twitter’da ise Trump karşıtlarının #wrongTrump (yanlış Trump) hashtagiyle ölümle alay etmesi ABD’deki siyasi kutuplaşmayı gözler önüne serdi. Kardeşinin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Trump, “Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız.” ifadelerini kullandı. Trump’a verdiği destekle bilinen Robert Trump’ın, bir süredir kamuoyunda açıklanmayan bir hastalıktan dolayı tedavi gördüğü bildirilmişti. Robert Trump’ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeğenine dava açtı

Trump’ın aile şirketinde önemli görevlerde bulunan ancak kardeşinin aksine ‘spot ışıklarının’ altına çıkmayı sevmeyen Robert Trump ölmeden önce aile hakkında bir kitap yazan yeğeni Mary Trump’a dava açmıştı. Robert Trump, yeğeni Mary’nin ‘Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı’ başlıklı kitapta Trump ailesine ilişkin birçok bilinmeyen detaydan bahsetmişti. Robert Trump ve kardeşi Donald Trump, 2001 yılında aileye ilişkin herhangi bir bilginin kamuyla paylaşılmasını engelleyen anlaşmayı gerekçe göstererek Mary Trump’a dava açmış ancak mahkeme yeğen Trump lehine karar almıştı. Kitapta First Lady Melania Trump’ın 14 yaşındaki oğlu Barron’la ilgili olarak evlilik sözleşmesini yenilediği detayı bulunuyordu. Mary Trump, Donald Trump’ın ölen ağabeyi Fred Trump Jr.’ın kızı.

Gizli ilişki

Hiç çocuğu bulunmayan Robert Trump geçmişte iki kez evlendis. İlk evliliğini Blaine Trump ile 1980 yılında yapan Robert Trump’ın eşini yıllarca sekreteri ile aldattığı ortaya çıkmıştı. Çift, 2007 yılında boşanma davası açmış ve 2009’da boşanmıştı. Robert Trump daha sonra bu yıl Mart ayında yıllarca sekreterliğini yapan Ann Marie Pallan ile evlenmişti. Başkan Donald Trump, 1987’de yayımlanan ‘The Art of the Deal’ (Anlaşma Sanatı) kitabında “Robert herkesle anlaşıyor, bu benim için harika bir şey çünkü bazen benim kötü adam olmam gerekiyor” ifadesiyle kardeşini anlatmıştı. Ağabeyinin aksine basına çıkmayı pek sevmediği bilinen Robert Trump, emekliliğini New York’ta geçiriyordu.

Aile hakkında ne biliniyor?

Baba Fred ve anne Mary’nin 5 çocuğu bulunuyor. Hayatını kaybeden Robert Trump ailenin en küçük çocuğu olarak, ağebeyi Donald Trump’tan iki yıl sonra 1948’de dünyaya geldi. Ailenin en büyük çocuğu 1937 doğumlu Maryanne Trump Barry, yıllarca yargıçlık yaptıktan Florida’da emekliliğe ayrıldı. Başkan Trump’ın ağabeyi 1938 doğumlu Fred Jr. ise 1981 yılında hayatını kaybetti. Trump’ın bir diğer ablası Elizabeth Trump Grau ise yıllarca Chase Manhattan Bankası’nda yöneticilik yaptıktan sonra emekliye ayrıldı.