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Dünya Trump Kim Jong-un'un fotoğrafını gördüğü için mutlu olduğunu söyledi

Trump Kim Jong-un'un fotoğrafını gördüğü için mutlu olduğunu söyledi

Dünya

Trump Kim Jong-un'un fotoğrafını gördüğü için mutlu olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un hakkında çıkan "öldü" iddialarına son nokta koyularak fotoğraflarının yayınlanması hakkında yorum yaptı. Trump, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" dedi.

03 Mayıs 2020, Pazar 09:09 Son Güncelleme:
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iglili açıklamalar peş peşe geliyor. Cuma günü bir açılışa katılan ve 20 gün sonra ilk kez ortaya çıktığı iddia edilen Kim Jong-un için Trump'tan flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kamuoyu önünde görmenin kendisini memnun ettiğini söyledi.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" dedi.

Trump hesabında Kim Jong-un'un son fotoğraflarını da paylaştı.


Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaklaşık 3 hafta kamuoyu önünde görünmemesi çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu.

Kim Jong-un'un öldüğü ya da baaşrısız geçen kalp ameliyatı sonrası komaya girdiği iddia edilmişti.

Cuma akşamı ise Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kim'in bir gübre fabrikası açılışına katıldığını duyurmuştu.

Kuzey Kore medyası daha sonra da ülkenin liderinin açılış töreninde kurdele keserken çekilmiş görüntülerini yayımlamıştı.

Yayımlanan haberlerde halkın Kim'i sevinç gösterileriyle karşıladığı belirtilmişti.

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