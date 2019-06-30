Trump - Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' bir araya geldi

İki lider Panmunjom köyünde kısa bir görüşme yapacak. Kuzey Koreli mevkidaşı ile selamlaşan ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olan Trump, "Dünya için harika bir gün" sözlerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Dünya için harika bir gün. Silahsızlandırılmış bölgeye adım atan ilk ABD Başkanı olduğum için gururluyum.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un açıklamalarından satır başları;

Trump'ın görüşme teklifi beni çok şaşırttı. Sizi burada görmeyi hiç beklemiyordum. Trump'la harika ilişkiler bize sınırları aşma fırsatı tanıdı. Bugün dünden daha farklı.