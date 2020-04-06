Trump: Maalesef çok sayıda insan ölecek

Dünyada salgının merkez üssü haline dönüşen ülkelerden biri olan ABD’de bilanço ağırlaşıyor. Covid-19 salgınında vaka sayısının 325 bini geçtiği ABD’de ölenlerin sayısı da 9 bini geçti.

Devlet Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında karamsar bir tablo çizdi. Gelecek iki haftanın kendileri için en zor dönem olacağını, hükümetin yardımlarını artıracağını söyleyen Trump “Maalesef çok sayıda kişi ölecek. Bu süreçte (salgın) New York’u çok sert şekilde vuracak. İnsanlar dışarı çıkıp temiz hava almak ve hayatlarını normale döndürmek istiyor. Bunun en kısa sürede olmasını umuyoruz. Bu ülke çalışmak üzere inşa edildi, kapalı kalmak üzerine değil” dedi. New York kentinde 1000 asker konuşlandırdıklarını açıklayan Trump ayrıca Federal Acil Yönetim Birimi’nin N95 tipi 180 milyon maske siparişi verdiğini ve 3M şirketiyle birlikte çalıştıklarını söyledi. Trump “Biz onlardan ülkemize yardım etmelerini istiyoruz. Maskelere ihtiyacımız var. Başkalarının bu maskeleri almalarını istemiyoruz” diye konuştu.

Sıtma ilacını önerdi

Sıtma ilacını bir kez daha öneren Donald Trump, “Hidroksiklorokin işe yarayabilir. Doktorlar bunu kullanabilir. Ne kaybedecekler ki? Yeterince hatta fazlasıyla stoğumuz var” dedi. İlacın olası yan etkileri olabileceğini söyleyen bilim insanları yararı kanıtlanmayan bir ilacı önerdiği için Trump’ı eleştirdi. ABD Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Deborah Brix, New York’ta salgının 6-7 gün sonra en yüksek noktasına ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Brix, 2 hafta sonra bugün ABD’nin İtalya ve İspanya’nın bulunduğu noktaya gelmesini beklediklerini kaydederek, “Zamanla yarışıyoruz” dedi.





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