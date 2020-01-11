Trump: Nobel Barış Ödülü benim hakkımdı

İran ile tırmanan krizin baş aktörlerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın 2019 Nobel Barış Ödülü'nü kendisinin hak ettiğini savunan sözleri dikkat çekti. Ohio'nun Toledo kentinde bir seçim mitinginde konuşan Trump, "Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama sonra duydum ki, o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor" dedi. Nobel Barış Ödülü, komşu ülke Eritre ile savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle Afrika'nın en genç lideri olan 43 yaşındaki ﻿﻿﻿Abiy Ahmed Ali'ye verilmişti. Ali, aylar süren hükümet karşıtı gösterilerden sonra istifa etmek zorunda kalan Hailemariam Desalegn'in yerine Nisan 2018'de seçilmişti. Trump'ın söz konusu konuşmayı yaparken ne Etiyopya'nın ne de Ali'nin adını anmaması da dikkat çekti.

Bir dizi reforma imza attı

Abiy Ahmed Ali, göreve geldikten sonra ülkede özgürlükleri genişleten bir dizi reform gerçekleştirdi. Hapishanelerdeki binlerce aktivist serbest bırakılırken sürgündeki muhaliflerin ülkeye dönmesine izin verildi. Ali'nin iktidara gelmesinden sonra medya özgürlüğüyle ilgili pek çok adım atıldı, önemli mevkilere kadınlar atandı.







