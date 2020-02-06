Trump, o videoyu yeniden paylaştı: Sonsuza kadar başkan o

ABD Başkanı Donald Trump, azledilmesi için açılan soruşturmada kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan aklandı. Senato'daki yargılamanın ardından yapılan oylamayla Trump hakkındaki azil süreci de sona ermiş oldu. Yapılan ilk oylamada, 48 Senatör Trump hakkındaki görevini kötüye kullanma suçlanmasının suçlu bulunması gerektiği yönünde oy kullanırken, 52 Senatör ise buna karşı çıktı. Trump kendisinin lehine çıkan sonucun ardından kendisinin 'sonsuza kadar' başkan olduğunu gösteren videoyu yeniden paylaştı. Trump, TIME dergisi kapağı üzerinde düzenlenmiş videoyu geçtiğiniz haziran ayında da paylaşmıştı.