ABD seçimlerine 11 aydan az bir süre kala yarış gittikçe kızışırken, İran'ın en önemli komutanı Kasım Süleymani'nin füzeyle vurulması emrini bizzat veren Başkan Donald Trump ağzını bozdu.

Milwaukee'de düzenlenen mitingde Cumhuriyetçi Parti seçmenleriyle bir araya gelen Trump, Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülen general Kasım Süleymani'ye çok ağır küfür etti.









Demokratların itirazlarına, Süleymani'nin çok daha önce öldürülmesi gerektiği sözleriyle yanıt veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Etrafta gördüğünüz, kolu ve bacağı olmayan birçok kadın ve erkeği Süleymani bu hale getirdi. İşte onun sevdiği şeyler bunlardı. O, yol kenarı patlayıcılarını severdi.

Irak'taki, Afganistan'daki binlerce ama binlerce yol kenarı bombasının kralı oydu. Şu an kolu ve bacağı olmayan insanların büyük çoğunluğunun nedeni bu o… çocuğudur."



