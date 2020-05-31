ABD’de şiddetin dozu artıyor. George Floyd adlı siyahinin Minneapolis’te polis şiddeti sonucu ölmesiyle başlayan gerilim ABD Başkanı Trump’ın ikametgâhı Beyaz Saray’ın önüne kadar sıçradı.

ABD’de şiddetin dozu artıyor. George Floyd adlı siyahinin Minneapolis’te polis şiddeti sonucu ölmesiyle başlayan gerilim ABD Başkanı Trump’ın ikametgâhı Beyaz Saray’ın önüne kadar sıçradı. Trump, orduya teyakkuza geçme emri verdi.









Ülkenin dört bir yanında kundaklama ve yağma devam ederken siyahi aktivist Tamika Mallory’nin “Yağmacı olan sizlersiniz. Yağmacılığı ve şiddeti sizden öğrendik. İnsanlarımızı öldüren polisleri tutuklayın” çağrısı büyük ses getirdi.

ABD önceki gün en zor gecelerinden birini yaşarken, George Floyd’un polis şiddetine kurban gitmesini protesto etmek için birçok ünlü isim Minneapolis’te bir araya geldi.

Aralarında eski NBA oyuncusu Stephen Jackson ve aktör Jamie Foxx’un da bulunduğu tanınmış isimler basın açıklaması yaptı. Konuşmalar sırasında siyahi aktivist Tamika Mallory’nin çıkışı ise büyük ses getirdi.

Mallory, sosyal medyada viral olan konuşmasında, “Gençler karşılık veriyorlar, öfkeliler. Yağmacılığı ve şiddeti sizden öğrendik. İnsanlarımızı öldüren tüm polisleri tutuklayın” diyerek yetkililere seslendi.





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'Yağması sizsiniz'

Silah karşıtı, siyahi hakları savunucusu, feminist-aktivist Mallory, binlerce paylaşım alan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bunu durdurmanın kolay bir yolu var. Polisleri tutuklayın ve onlara suçlama yöneltin. Sadece Minneapolis’tekileri değil, insanlarımızı öldüren Amerika’nın her yerindeki tüm polisleri suçlayın. Bize yağmalamaktan bahsetmeyin."

"Yağmacı olan sizlersiniz. Amerika siyah insanları yağmaladı. Buraya ilk geldiklerinde yerlileri yağmaladılar. Yağmacılık sizin yaptığınız bir şey ve biz de sizden öğrendik. Şiddeti sizden öğrendik.”

Bir polis öldü

Floyd protestoları ABD’nin diğer eyaletlerine de yayılırken, göstericiler ve polis arasındaki şiddet arttı.

Floyd’un öldüğü ve olayların ilk başladığı Minneapolis’te sokağa çıkma yasağı getirildi. California’nın Oakland kentindeki gösterilerde yaklaşık 7.500 kişi sokağa döküldü. Yağmacılık olaylarının da kaydedildiği gösterilerde, hükümet binalarını korumakla görevli ve Federal Koruma Hizmetleri’ne bağlı iki polis memuru silahla vuruldu. Polislerden biri yaşamını yitirdi.

Trump'tan orduya çağrı

Yağmacılar, binayı savunmaya gelen polislerle çatıştı. Brooklyn’deki gösterilerde de New York Polis Merkezi kuşatıldı. ABD Başkanı Donald Trump olayları bastırmak için orduya teyakkuza geçme emri verdi.

ABD Başkanı Donald Trump olayları bastırmak için orduya teyakkuza geçme emri verdi. En son 1992 yılında, Los Angeles’ta 19 yaşındaki bir göstericinin ölümünün ardından Amerikan ordusu ülkedeki toplumsal bir olaya müdahale etmişti.

Beyaz Saray alarmda

Olaylar başkent Washington’a da sıçradı. Cuma gecesi göstericiler, Trump’ın yaşadığı Beyaz Saray çevresinde toplanarak dış duvarlara tırmanmaya çalıştı, bayrakları yaktı.Trump’ı korumakla yükümlü gizli servis elemanları göstericileri kontrol etmeye çalıştı. Dün tweet atan Trump, “Gizli servis, dün gece Beyaz Saray’da harika bir iş çıkardı. Kendimi daha güvende hissedemezdim. ‘Protestoculara’ istedikleri kadar bağırmaları için izin verdiler. Ancak kim ileri gider ve çizgiyi aşarsa, hemen sertçe yatıştırırlar. (Göstericiler) kendilerine neyin çarptığını anlamazlar.”

Trump, kendi destekçilerini de dün akşam için Beyaz Saray’ın önüne çağırdı.

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