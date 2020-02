Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazanan Güney Kore yapımı Parasite hakkında konuşan Trump, “Akademi Ödülleri bu yıl ne kadar kötüydü, izlediniz mi?” diye sorduktan sonra ödül anonsunu taklit ederek “Ve ödülü kazanan… Güney Kore’den bir film” ifadelerini kullandı. Trump, “Bu da ne demek oluyor? Güney Kore ile ticaret konusunda yeterince sorunumuz var, bir de üstüne yılın en iyi filmi ödülünü veriyorlar. İyi miydi? Bilmiyorum” diye yakındı.

Parasite'in yönetmeni Bong Joon-ho Oscar ödülleriyle birlikte

‘Rüzgâr Gibi Geçti’ ve ‘Sunset Bulvarı’ gibi ABD klasiklerinin çok daha iyi olduğunu ve bu tarz filmlerin çekilmesi gerektiğini savunan Trump'ın ifadeleri, tepkilere neden oldu. Filmin cephesinden cevap ise gecikmedi. Parazit’in ABD dağıtımcısı Neon, Twitter üzerinden verdiği cevapta, "Gayet anlaşılır. Trump yorumlayamıyor" ifadelerini kullandı.

Brad Pitt'e de taş attı

Trump'ın taş attıkları Parazit filmiyle kalmadı, Brad Pitt'e de sataştı. 'Once Upon a Time in Hollywood' (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında ilk Oscar’ını kazanan Pitt, kabul konuşmasında "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla" demişti. Trump'ın görevden azline ilişkin yürütülen soruşturmada Senato, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da dahil olmak üzere yeni tanıkları dinlememe yönünde karar almıştı. Cevabını hazırlayan Trump ise Pitt'e yönelik olarak "Hiçbir zaman onun büyük hayranı değildim. Çıktı, ukala bir açıklama yaptı. Küçük ukala adam” ifadelerini kullandı.