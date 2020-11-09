Dünya Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi

Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi

Dünya

Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı.

09 Kasım 2020, Pazartesi 21:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini ve yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ı atadığını açıkladı.  Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Miller'ın iyi iş çıkaracağına inandığını beliriten Trump, "(Savunma Bakanı) Mark Esper'in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu. 

Trump'ın, seçimlerden sonra Esper'i görevden alacağı iddiaları uzun süredir Amerikan basınında yer alıyordu. 

AA


İlgili Haberler
Melania Trump boşanmak için dakikaları sayıyorTrump'tan 'seçimde usulsüzlük' paylaşımları


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir de trafoya kedi girse...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü