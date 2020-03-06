Dünya Trump, "Sezgilerim bana söylüyor" deyip koronavirüs için rakam verdi

Trump, "Sezgilerim bana söylüyor" deyip koronavirüs için rakam verdi

Dünya

Trump, 'Sezgilerim bana söylüyor' deyip koronavirüs için rakam verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün Yeni tip Koronavirüs konusunda abartılı sayılar paylaştığını söyledi. "Sezgilerim bana bunu söylüyor" diyen Trump, 'yüzde 3 ve 4 gibi rakamların çok yüksek olduğunu' ve 'ölü sayısının yüzde 1'den az olduğunu' iddia etti.

06 Mart 2020, Cuma 10:42 Son Güncelleme:
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 DSÖ, Yeni tip koronavirüs vakalarının yüzde 3.4'ünün ölümle sonuçlandığını açıklamıştı. Trump, dün Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'a bağlanarak, hiçbir dayanak sunmadan "Bence yüzde 3.4 gerçekten yanlış bir sayı" dedi.

"Sezgilerim bana bunu söylüyor" diyen Trump, "Birçok insanla gerçekleştirdiğim sohbete göre birçok insan bundan hastalanıyor, ama çok hafif geçiriyorlar. Doktor bile görmedikleri oluyor, hatta aramıyorlar bile" iddiasında bulundu.

Trump, hastalığı hafif geçirenlerin hastaneye gitmediğini, bu yüzden onların toplam vaka sayısına eklenmediğini ileri sürdü. Trump, ölüm oranının gerçeği yansıtmadığını düşünmesine gerekçe olarak bunu gösterdi.

Koronavirüse yeni isim verdi

Salgına, 'korona gribi' diye yeni bir isim de veren Trump, 'yüzde 3 ve 4 gibi rakamların çok yüksek olduğunu' ve 'ölü sayısının yüzde 1'den az olduğunu' iddia etti.

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