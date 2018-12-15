Trump soyadı psikolojisini bozdu
Trump ile tesadüfen aynı soyadı taşıyan 11 yaşındaki çocuk zorbalığa maruz kaldı
ABD Başkanı Donald Trump ile tesadüfen aynı soyadı taşıyan çocuk zor günler geçiriyor.
Arkadaşları kendisiyle dalga geçtiği için psikolojik sorunlar yaşıyor.
AİLE MAHKEMEYE BAŞVURDU
11 yaşındaki Joshua Trump, soyadını değiştirmek istiyor.
“Çocuğumuz okulda zorbalığa maruz kalıyor. ‘Aptal’ diyerek dalga geçiyorlar” diyen aile, çocuğun soyadını üvey babasının soyadı olan ‘Berto’ ile değiştirmek için mahkemeye başvurdu.