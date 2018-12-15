Trump soyadı psikolojisini bozdu

Trump ile tesadüfen aynı soyadı taşıyan 11 yaşındaki çocuk zorbalığa maruz kaldı

15 Aralık 2018, Cumartesi 20:34
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Trump soyadı psikolojisini bozdu

ABD Başkanı Donald Trump ile tesadüfen aynı soyadı taşıyan çocuk zor günler geçiriyor.

Arkadaşları kendisiyle dalga geçtiği için psikolojik sorunlar yaşıyor.

AİLE MAHKEMEYE BAŞVURDU

11 yaşındaki Joshua Trump, soyadını değiştirmek istiyor. 

“Çocuğumuz okulda zorbalığa maruz kalıyor. ‘Aptal’ diyerek dalga geçiyorlar” diyen aile, çocuğun soyadını üvey babasının soyadı olan ‘Berto’ ile değiştirmek için mahkemeye başvurdu.


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