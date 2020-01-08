Trump, Süleymani operasyonunu 2020 seçimleri için kullanıyor

2020'deki başkanlık seçimlerine hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesi operasyonunu seçim kampanyaları kapsamında kullanmakta geç kalmadı. Operasyonun üstünde geçen üç günün ardından, sosyal paylaşım platformu Facebook'ta Trump'a teşekkür eden yüzlerce siyasi reklam görüldü. Bu reklamlarda "Başkomutanımızın hızlı operasyonu için teşekkürler. İranlı General Kasım Süleymani, artık ABD ve Dünya için bir tehdit değil." ifadeleri dikkat çekiyor. Reklamlarda bir de anket bulunuyor. Trump'ın ağzından "Bir başkomutan olarak liderliğim hakkında ne düşündüğünüzü öğrenmem için Resmi Trump Ordu Anketi'ne bugün katılın" ifadelerinin yer aldığı bağlantı, kullanıcıları dijital bir ankete yönlendiriyor. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararı daha önce eski başkanlar George W. Bush ve Barack Obama tarafından reddedilmişti. Öte yandan dün, Facebook Trump'ın seçim kampanyasına destek veren çok sayıda reklamı site politikasına aykırı olduğu gerekçesiyle yayından kaldırdı. Yayından kaldırılan reklamlarda sahte butonların yer aldığı belirtilirken; Facebook konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti. 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasında rol oynamakla ağır şekilde eleştirilen Facebook, siyasi reklamları yayınlamaya devam ediyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, "İnsanların sözlerini sınırlayabilecek daha fazla kural koyma konusunda dikkatli davranmalıyız. Siyasetçilerin sansürlenmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum." açıklamasını yapmıştı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD'nin geçtiğimiz hafta Irak'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü. İran'ın Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu politikasının beyni olarak gösterilen Süleymani'nin ölümü bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu. Süleymani'nin ölümünün ardından İran, sorumlulardan "doğru zamanda, doğru yerde" en ağır şekilde intikam alınacağını açıkladı.

Kullanıcıların bilgilerini de istiyor

Katılımcıların iletişim bilgilerini de talep eden ankette, "Çok tehlikeli İranlı General Kasım Süleymani operasyonu kararında Başkan Trump'ı destekliyor musunuz?" gibi sorular yer alıyor. Cep telefonu numarası, posta kodu, isim ve soyadını paylaşan katılımcılara, seçim kampanyası kapsamında e-posta ve kısa mesajlar gönderileceğ belirtiliyor. Katılımcılar bilgilerini paylaşarak Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nden gelecek bilgilendirme mesajlarını almayı da kabul etmiş oluyor. Trump'ın seçim kampanyası ekibi konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

30 günde 2.3 milyon dolar

New YorkTimes gazetesinin reklam takip firması Advertising Analytics'in verilerine dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Facebook'taki seçim kampanyası reklamları için en az 8 bin dolar harcadığı tahmin ediliyor. BuzzFeed'de yer alan habere göre ise Facebook'ta son 30 günde yayınlanan 33 bin farklı reklamın maliyeti 2.3 milyon dolar, bunlardan 590'ı Trump'ın Süleymani operasyonuna odaklanan seçim kampanyası çalışmalarına ait.

Facebook 2016 başkanlık seçimlerindeki doğruladı

Öte yandan şirketin üst düzey yöneticilerinden Andrew "Boz" Bosworth, 2016 seçimlerinde Trump'ın başkan seçilmesinde Facebook'un rolünü 'dolaylı yollarla' doğruladı. New York Times'ın ortaya çıkardığı ve Bosworth tarafından kaleme alınan bir iç yazışmada, "Facebook Trump'ın seçilmesinden sorumlu mu? Bence cevabı evet. Ama herkesin düşündüğü nedenlerden dolayı değil. Trump, Rusya'nın müdahalesi ya da Facebook'un yanlış haberleriyle seçilmedi." diyerek Trump'ın 'en iyi' dijital kampanya ekibiyle çalıştığını söyledi. Trump destekçisi ve kampanyasının en büyük bağışçılarından Robert Mercer, Facebook'a ait olan Cambridge Analytica'nın kuruluşunda 15 milyon dolar mali kaynak sağlamıştı. Cambridge Analytica'nın milyonlarca veriyi analiz edip en çok ikna edilebilecek seçmenleri tespit ettiği, ilgilendikleri meselelerin belirlediği ve bu kişileri 'hedef alan' reklamları anasayfalarına düşürdüğü iddia edilmişti.











